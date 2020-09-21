Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В России рассказали о западных ЧВК в Ливии 

Lenta.ru и ещё 5 28 минут назад
В России рассказали о западных ЧВК в Ливии
Фото: РИА Новости
Российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о западных ЧВК, которые действуют в Ливии. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, наемники занимаются разведкой, снабжением различных местных группировок оружием и их тренировкой. Помимо этого, они охраняют объекты, принадлежащие западным странам и компаниям. Небензя подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся у Москвы данные, «этот момент западные коллеги принципиально обходят молчанием».
Постпред также опроверг данные Запада о том, что Россия отправляет боевиков ЧВК Вагнера на территорию Ливии.

«Мы бы рекомендовали нашим западным коллегам прекратить лицемерие и антироссийскую кампанию в СМИ, а ооновской группе экспертов — подходить к своей работе профессионально и беспристрастно», — заявил Небензя.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
Москву неоднократно обвиняли в использовании своих наемников в разных странах. В частности, речь часто шла о ЧВК Вагнера — неофициальном вооруженном формировании, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.
Видео дня. Седокова стала жертвой близкого человека
Последние новости
Курс евро взлетел Курс евро взлетел Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Адвокат семьи Тесака раскрыл результаты экспертизы ран на его теле Адвокат семьи Тесака раскрыл результаты экспертизы ран на его теле
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , Евгений Пригожин , Омар аль-Башир , Василий Небензя , ООН , РИА Новости , Ливия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, на что мэр в РФ тратила бюджет
Стало известно, на что мэр в РФ тратила бюджет
«Нечто волшебное»: США испытали истребитель будущего
«Нечто волшебное»: США испытали истребитель будущего
Макрон срочно связался с Путиным
Макрон срочно связался с Путиным
«Я не сдохну»: Бледанс не хочет умирать от рака
«Я не сдохну»: Бледанс не хочет умирать от рака
Видео
Беспилотные «жигули» на трассе в Москве попали на видео
00:05
Беспилотные «жигули» на трассе в Москве попали на видео
Новости Москвы
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
00:32
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Происшествия
Киллер сдал криминального авторитета Быкова
00:39
Киллер сдал криминального авторитета Быкова
Происшествия
Опубликовано видео «секретного» каньона в Сочи
00:34
Опубликовано видео «секретного» каньона в Сочи
Общество
Опубликовано видео планового полета Ту-142
00:20
Опубликовано видео планового полета Ту-142
Армия
Учения морпехов Северного флота попали на видео
01:39
Учения морпехов Северного флота попали на видео
Армия
Появилось видео взрыва воздушных шаров в Индии
01:07
Появилось видео взрыва воздушных шаров в Индии
Происшествия
БТР у дворца Лукашенко попал на видео
02:12
БТР у дворца Лукашенко попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение