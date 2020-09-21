В России рассказали о западных ЧВК в Ливии 

По его словам, наемники занимаются разведкой, снабжением различных местных группировок оружием и их тренировкой. Помимо этого, они охраняют объекты, принадлежащие западным странам и компаниям. Небензя подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся у Москвы данные, «этот момент западные коллеги принципиально обходят молчанием».

Постпред также опроверг данные Запада о том, что Россия отправляет боевиков ЧВК Вагнера на территорию Ливии.

«Мы бы рекомендовали нашим западным коллегам прекратить лицемерие и антироссийскую кампанию в СМИ, а ооновской группе экспертов — подходить к своей работе профессионально и беспристрастно», — заявил Небензя.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.