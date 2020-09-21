Тульские десантники прибыли в Белоруссию

Тульские десантники прибыли под Гродно , где примут участие в учениях России Белоруссии "Славянское братство". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В соответствии с замыслом белорусско-российского учения "Славянское братство — 2020" на территорию Республики Беларусь железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России, которая примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне Гожский под Гродно", — сказали в Минобороны.

В военном ведомстве также рассказали, что ранее прибывшие в Белоруссию российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения в ходе активной фазы совместно со своими белорусскими коллегами отработают на полигоне Брестский высадку передового отряда по-штурмовому из вертолетов, захват района для десантирования, десантирование с парашютами из самолетов Ил-76МД, блокирование населенного пункта, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

Всего с российской стороны во втором этапе учений "Славянское братство — 2020" примут участие более 900 человек и около 100 единиц техники.