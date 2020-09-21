Тульские десантники прибыли в Белоруссию

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Тульские десантники прибыли под Гродно на учения «Славянское братство» 

ТАСС и ещё 1 42 минуты назад
Тульские десантники прибыли под Гродно, где примут участие в учениях России и Белоруссии "Славянское братство". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В соответствии с замыслом белорусско-российского учения "Славянское братство — 2020" на территорию Республики Беларусь железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России, которая примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне Гожский под Гродно", — сказали в Минобороны.

Второй этап учений в Белоруссии пройдёт 22–25 сентября
В военном ведомстве также рассказали, что ранее прибывшие в Белоруссию российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения в ходе активной фазы совместно со своими белорусскими коллегами отработают на полигоне Брестский высадку передового отряда по-штурмовому из вертолетов, захват района для десантирования, десантирование с парашютами из самолетов Ил-76МД, блокирование населенного пункта, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.
Всего с российской стороны во втором этапе учений "Славянское братство — 2020" примут участие более 900 человек и около 100 единиц техники.
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Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , Гродно
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