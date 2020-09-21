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В Азербайджане заявили о напряженной ситуации на границе с Арменией 

Газета.Ru и ещё 1 21 минуту назад
В Баку заявили о напряженной ситуации с Арменией
Фото: Reuters
Минобороны Азербайджана заявило о напряженной ситуации на границе с Арменией и о погибшем военнослужащем в результате обстрелов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте азербайджанского военного ведомства.

"Ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и в направлении государственной границы с Арменией все более целенаправленно обостряется противником", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ночь на 21 сентября был ликвидирован тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника, а днем "в результате очередной провокации противника" в Товузском направлении на границе с Арменией погиб военнослужащий азербайджанской армии младший сержант Мамедов Эльшан Али оглы.
При этом в азербайджанском ведомстве заявили, что "вся ответственность за обострение ситуации на фронте лежит на военно-политическом руководстве Армении".
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Армия , Войска , Кавказ , Конфликты , Эльшан Мамедов , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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