В Баку заявили о напряженной ситуации с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило о напряженной ситуации на границе с Арменией и о погибшем военнослужащем в результате обстрелов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте азербайджанского военного ведомства.
"Ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и в направлении государственной границы с Арменией все более целенаправленно обостряется противником", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ночь на 21 сентября был ликвидирован тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника, а днем "в результате очередной провокации противника" в Товузском направлении на границе с Арменией погиб военнослужащий азербайджанской армии младший сержант Мамедов Эльшан Али оглы.
При этом в азербайджанском ведомстве заявили, что "вся ответственность за обострение ситуации на фронте лежит на военно-политическом руководстве Армении".