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The Times (Великобритания): Королевские ВВС и ВМС выводят Россию из себя своими разведывательными действиями 

ИноСМИ 1 час назад
Истребители ВВС и корабли ВМС Британии существенно активизировали патрулирование вдоль границ и побережья России, проводя беспрецедентную операцию, из-за которой российские военные находятся в постоянном напряжении.
В последнюю неделю августа к российским границам на Черном море и к побережью арктического Кольского полуострова было направлено 28 самолетов королевских британских ВВС, причем иногда они действовали группами в составе пяти машин одновременно. К полетам на большие расстояния подключились истребители «Тайфун», самолеты-заправщики «Вояджер», а также разведывательные самолеты «Сентинел», RC-135 и машины дальнего радиолокационного обнаружения «Сентри» Е-3.
Пару недель назад мы сообщали о первых полетах «Тайфунов» над Украиной, но военные источники и вебсайты слежения за авиацией подтверждают, что с тех пор воздушное патрулирование вблизи российской части Черным морем заметно активизировалось.
Другие «Тайфуны» впервые пролетели почти две с половиной тысячи километров за Полярным кругом, выполняя задачи по воздушному патрулированию в небе вблизи Мурманска, где находятся главные базы российского подводного флота.
Одновременно противолодочный фрегат королевских ВМС «Сазерленд» вошел в этот стратегически важный регион в составе группы кораблей из США и Норвегии.
В прошлую среду в Черное море вошло гидрографическое судно «Энтерпрайз», присоединившееся к действиям британских ВМС, а вчера Министерство обороны выступило с заявлением о том, что на прошлой неделе 250 военнослужащих из дислоцирующейся в Колчестере 16-й десантно-штурмовой бригады десантировались в зоне выброски на юге Украины, чтобы принять участие в учениях НАТО.
Отставной командир авиакрыла ВВС Британии и ветеран холодной войны Эндрю Брукс (Andrew Brookes) рассказал о том, что новые полеты стали ответом на недавние действия России, такие как отравление лидера оппозиции Алексея Навального и активизация российской авиации в небе над Черным морем.

«Мы показываем Владимиру Путину, что отказались от пустых разговоров. Мы готовы противостоять ему — столкнуться лицом к лицу, — сказал Брукс. — Это признак того, что мы, наконец, прекратили разговоры об ответных действиях и перешли к делу. Мы проникаем в глубокий тыл России и оказываем сопротивление ее агрессивному поведению».

«Воздушное и морское патрулирование сводит Россию с ума, — заявил один источник из военного ведомства. — Они в ответ поднимают по тревоге свои истребители и выводят в море корабли и подводные лодки, а это дает возможность британским самолетам-шпионам собирать разведывательные данные, перехватывая сигналы их РЛС и радиосвязи. В годы холодной войны это называли «хорьковой охотой" по аналогии с хорьком, которого запускали в кроличью нору и смотрели, что произойдет. Это вынуждает их реагировать на наши действия, а не наоборот».
Высокопоставленный источник из разведывательных органов рассказал, что собранная информация поможет специалистам Министерства обороны «выявить слабые места нашего противника и использовать эти уязвимости».
Министр обороны Бен Уоллес сказал, что военно-морское патрулирование в Арктике предназначено для обеспечения «свободы мореплавания», и что Британия несет ответственность за оказание помощи нашим арктическим союзникам типа Норвегии в обеспечении безопасности и стабильности в данном регионе.
Министерство обороны заявило: «Королевские ВВС обладают самыми передовыми возможностями для получения важной разведывательной информации по всему миру. Но мы не комментируем предположения и домыслы о таких действиях».
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Алексей Навальный , Бен Уоллес , Владимир Путин , Министерство обороны , НАТО , Газета The Times , Мурманск , Великобритания
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