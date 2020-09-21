Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии 

"Сегодня в рамках первого пункта повестки дня заседания комиссии обсудим, как идёт формирование федерального кадрового резерва в ОПК. Отмечу, что подобные форматы — президентский и федеральный резерв управленческих кадров, открытый конкурс "Лидеры России" и ряд других — активно развиваются и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти. С мая этого года такая работа началась и на предприятиях ОПК. Знаю, что по четырём направлениям идёт работа. Уже отобраны 55 перспективных профессионалов, действительно настоящих лидеров, которые сейчас учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами", — сказал Путин.

Следующим вопросом повестки дня стало стимулирование процессов диверсификации в ОПК. "Отмечу, что год от года доля гражданской продукции в общем объёме производства ОПК растёт, это мы видим: если в 2018 году было 20,9%, то в 2019-м — уже 24,1%, причём в ряде сегментов ОПК эти показатели ещё выше. По-моему, в авиастроении уже свыше 31%, даже в области боеприпасов — и то 26% уже гражданской продукции. Хорошие показатели, но ещё очень многое нужно сделать", — заявил президент РФ.

Он напомнил, что к 2025 году доля высокотехнологичной гражданской продукции в общем объёме производства ОПК должна достичь 30%, а к 2030 году — 50%.

"Отечественная промышленность в целом — и гражданская, и оборонная — уже обеспечивает больше половины предусмотренных в нацпроектах потребностей в машинах и оборудовании. Это наглядно показывает мониторинг закупок продукции для реализации нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. На 1 сентября текущего года общий объём закупок товаров, работ, услуг составил 2,1 триллиона рублей, из них отечественной продукции приобретено на 1,1 триллиона, это 51%. Хотя хочу отметить: высокотехнологичного оборудования отечественного производства, по-моему, если мне память не изменяет, пока 29% только", — добавил Путин.

По его словам, вопрос совершенствования законодательства в сфере гособоронзаказа остаётся актуальным. "Такая работа активно проводилась последние несколько лет. При этом основной акцент был сделан на разработке единого механизма госрегулирования цен в сфере гособоронзаказа, а также на внедрении информационно-аналитической системы, которая обобщает данные о ценах в рамках реализации гособоронзаказа и сравнивает их с ценами в гражданской промышленности. Отмечу, что в том числе благодаря такому развитию законодательства, другим мерам, удалось достичь позитивных результатов в размещении гособоронзаказа. Знаю дискуссию, которая постоянно идёт между заказчиком — Минобороны — и производителями на этот счёт. Сейчас не буду вдаваться в детали, но отмечу только, что на начало сентября законтрактировано уже 95% заданий, тогда как год назад было 91,5%", — заявил Путин.

"Вместе с тем правоприменительная практика в сфере госрегулирования цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу, показала, что ряд вопросов ещё, безусловно, требует доработки и корректировки. Так, нужно проработать вопрос о возможности организациям ОПК оставлять прибыль, хотя бы часть, значительную часть прибыли, полученной в результате оптимизации своей деятельности при выполнении гособоронзаказа", — заключил президент РФ.