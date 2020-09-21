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Россия проведет наблюдательный полет над Францией 

Российская Газета и ещё 2 15 минут назад
Российские самолеты проинспектируют Францию
Фото: © Минобороны РФ
В рамках Договора по открытому небу Россия проведет наблюдательный полет над территорией Франции, а также осуществит инспекцию в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
По его словам, полет будет выполняться с 21 по 25 сентября с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси. Будет задействован российский самолет наблюдения Ту-154М-ЛК-1. Маршрут полета согласован с Францией, максимальная дальность — 2 078 километров, пишет ТАСС.
В этот же период российские военные проведут инспекцию учебных районов и полигонов Франции, получат информацию о дислоцированных там формированиях и воинских частях, а также проводимой военной деятельности. Площадь такого района — около 14 тысяч квадратных километров, уточнил Рыжков.
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Армия , Войска , Оружие , ИТАР-ТАСС , Франция
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