Российские самолеты проинспектируют Францию

В рамках Договора по открытому небу Россия проведет наблюдательный полет над территорией Франции , а также осуществит инспекцию в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, полет будет выполняться с 21 по 25 сентября с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси. Будет задействован российский самолет наблюдения Ту-154М-ЛК-1. Маршрут полета согласован с Францией, максимальная дальность — 2 078 километров, пишет ТАСС.

В этот же период российские военные проведут инспекцию учебных районов и полигонов Франции, получат информацию о дислоцированных там формированиях и воинских частях, а также проводимой военной деятельности. Площадь такого района — около 14 тысяч квадратных километров, уточнил Рыжков.