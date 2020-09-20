СМИ: Крым заблокировали

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СМИ: блокированы все морские и воздушные подходы к Крыму
Майк Габриелян
8 минут назад
Фото:
ТАСС
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Черноморское побережье
Крыма
оказалось полностью заблокировано для прохода кораблей и полёта средств авиации, сообщают "Новости Крыма".
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