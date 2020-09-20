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СМИ: блокированы все морские и воздушные подходы к Крыму 

Майк Габриелян 8 минут назад
СМИ: Крым заблокировали
Фото: ТАСС
Черноморское побережье Крыма оказалось полностью заблокировано для прохода кораблей и полёта средств авиации, сообщают "Новости Крыма".
Новость дополняется.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Армия , Интернет-проект "Виртуальный Крым" , Республика Крым
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