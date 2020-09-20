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Британия усилила патрулирование у границ России 

РИА Новости и ещё 16 2 часа назад
Британия усилила патрулирование у границ России
Фото: РИА Новости
Истребители ВВС Великобритании и корабли британских ВМС значительно усилили патрулирование у границ России в целях выявления "уязвимых сторон" российской обороны, пишет газета Sunday Times.
По ее данным, в период с последней недели августа к границам России в районе Черного моря, а также к берегам Кольского полуострова были направлены по меньшей мере 28 самолетов королевских ВВС, причем в полетах одновременно участвовало до пяти самолетов.
Издание отмечает, что в дальних полетах участвовали истребители Typhoon и заправщики Voyager, а также разведывательные самолеты Sentinel, RC-135 и Sentry E-3 AWACS. Две недели назад издание сообщало о первых полетах истребителей Typhoon над Украиной, и, как подчеркивает газета, "военные источники и данные с сайтов слежения за самолетами подтвердили, что с тех пор патрулирование над Черным морем усилилось".
Отмечается, кроме того, что истребители Typhoon впервые были направлены за Северный полярный круг для патрулирования вблизи Мурманска, где расположены главные базы российских подводных лодок.
Высокопоставленный источник в британской разведке заявил газете, что собранная в результате подобных миссий информация поможет экспертам британского минобороны "выявить уязвимые стороны противников и попытаться использовать их".
Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской сообщил в пятницу, что иностранные самолеты-разведчики стали на 40% чаще, чем в прошлом году, появляться в черноморском регионе. По его словам, еще больше возросла интенсивность ведения воздушной разведки вблизи Крымского полуострова.
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Комментарии
Армия , Войска , Катастрофы , Оружие , Сергей Рудской , Министерство обороны , Генштаб , Sunday Times , Великобритания
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