Какие задачи решает Россия в рамках начавшихся учений «Кавказ-2020» 

В России стартовали стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В них задействовано около 80 тыс. человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, до 250 танков, 200 артиллерийских комплексов и реактивных систем залпового огня. Также в СКШУ принимают участие около тысячи иностранных военнослужащих из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. В ходе манёвров будет отрабатываться противодействие террористическим группировкам. По информации Минобороны РФ, цель учений — оценка способности войск обеспечить безопасность на юго-западе страны.
В понедельник, 21 сентября, на полигонах России начались стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020».