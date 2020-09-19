Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Были моменты, когда нам угрожали, а отвечать было нечем» 

Майк Габриелян 56 минут назад
«Нам угрожали, а отвечать нам было нечем»
Фото: Reuters
Владимир Путин объяснил, зачем Россия создала гиперзвуковое оружие. По его словам, в 2002 году США вышли из Договора по противоракетной обороне. Вслед за этим Вашингтон развернул систему ПРО, которая в перспективе была способна нейтрализовать и обнулить ядерный потенциал РФ.
Данные события вынудили Россию начать разработку гиперзвукового оружия — ради сохранения стратегического баланса, передаёт РИА Новости.

«По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем», — сказал российский лидер.

Он отметил, что России десятилетиями приходилось быть в роли догоняющей в области ядерного оружия, дальней стратегической авиации, ракетной межконтинентальной техники.
Сейчас страна впервые в новейшей истории обладает самыми современными видами оружия, которые «кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня».

«Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет», — отметил президент.

Путин также раскрыл имя создателя гиперзвукового комплекса «Авангард». Это почетный генеральный конструктор ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Герберт Ефремов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ВМС США признали угрозу ВМФ России.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Комментарии 18
Армия , Политика , Владимир Путин , ВПК НПО Машиностроения , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Социальная шизофрения»: профессор «разоблачил» пандемию
«Социальная шизофрения»: профессор «разоблачил» пандемию
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
«Окно возможностей России закрывается»
«Окно возможностей России закрывается»
Фандера обнажилась в Сочи
Фандера обнажилась в Сочи
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение