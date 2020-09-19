Владимир Путин объяснил, зачем Россия создала гиперзвуковое оружие. По его словам, в 2002 году США вышли из Договора по противоракетной обороне. Вслед за этим Вашингтон развернул систему ПРО, которая в перспективе была способна нейтрализовать и обнулить ядерный потенциал РФ.

Данные события вынудили Россию начать разработку гиперзвукового оружия — ради сохранения стратегического баланса, передаёт РИА Новости.

«По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем», — сказал российский лидер.

Он отметил, что России десятилетиями приходилось быть в роли догоняющей в области ядерного оружия, дальней стратегической авиации, ракетной межконтинентальной техники.

Сейчас страна впервые в новейшей истории обладает самыми современными видами оружия, которые «кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня».

«Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет», — отметил президент.

Путин также раскрыл имя создателя гиперзвукового комплекса «Авангард». Это почетный генеральный конструктор ОАО « ВПК «НПО машиностроения» Герберт Ефремов.