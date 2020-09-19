Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

У российского «Панцирь-М» нашли неожиданный недостаток 

Майк Габриелян 51 минуту назад
У «Панцирь-М» нашли неожиданный недостаток
Фото: ТАСС
Российский комплекс «Панцирь-М» оказался зависим от метеоусловий. Самолеты противника научились ждать плохую погоду, чтобы прилететь и уничтожить его. Такую точку зрения высказал эксперт Максим Климов в журнале «Военно-промышленный курьер».

«Необходимо подчеркнуть опасность ставки на использование миллиметрового диапазона РЛС (стрельбовая РЛС комплекса «Панцирь-М»), с которыми эффективность ПВО заканчивается при наступлении плохой погоды. Авиация такими условиями давно научилась пользоваться, она прилетит и потопит наши корабли в удобный для себя момент», — написал автор.

По его мнению, для «Панциря-М» сегодня крайне важен переход с метеозависимого миллиметрового диапазона хотя бы на двухсантиметровый диапазон стрельбовой РЛС.
Панцирь-М — морской вариант зенитно-ракетного пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С». Комплекс включает 8 готовых ракет (32 в запасе), а также две 30-мм пушки ГШ-6-30.
Ранее «Рамблер» сообщал, что зимой этого года первый корабль с морской версией «Панциря» вышел на испытания.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Комментарии 9
Армия , Максим Климов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Ургант высмеял снимок Петросяна с сыном
Ургант высмеял снимок Петросяна с сыном
Раскрыта причина смерти Тесака
Раскрыта причина смерти Тесака
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение