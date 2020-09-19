У «Панцирь-М» нашли неожиданный недостаток

Российский комплекс «Панцирь-М» оказался зависим от метеоусловий. Самолеты противника научились ждать плохую погоду, чтобы прилететь и уничтожить его. Такую точку зрения высказал эксперт Максим Климов в журнале «Военно-промышленный курьер».

«Необходимо подчеркнуть опасность ставки на использование миллиметрового диапазона РЛС (стрельбовая РЛС комплекса «Панцирь-М»), с которыми эффективность ПВО заканчивается при наступлении плохой погоды. Авиация такими условиями давно научилась пользоваться, она прилетит и потопит наши корабли в удобный для себя момент», — написал автор.

По его мнению, для «Панциря-М» сегодня крайне важен переход с метеозависимого миллиметрового диапазона хотя бы на двухсантиметровый диапазон стрельбовой РЛС.

Панцирь-М — морской вариант зенитно-ракетного пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С». Комплекс включает 8 готовых ракет (32 в запасе), а также две 30-мм пушки ГШ-6-30.