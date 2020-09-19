У «Панцирь-М» нашли неожиданный недостаток

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Российский «Панцирь-М», морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С», оказывается метеозависимым, пишет в «Военно-промышленном курьере» военный эксперт Максим Климов

В публикации автор подчеркивает «опасность ставки» на использование миллиметрового диапазона стрелковыми радиолокационными станциями (РЛС) комплекса «Панцирь-М», с которыми «эффективность ПВО [противовоздушной обороны] заканчивается при наступлении плохой погоды».

«Авиация [потенциальных противников] такими условиями давно научилась пользоваться, она прилетит и потопит наши корабли в удобный для себя момент», — уверяет автор.

По мнению Климова, для «Панциря-М» сегодня «крайне важен переход с метеозависимого миллиметрового диапазона хотя бы на двухсантиметровый диапазон стрельбовой РЛС».

В январе 2019 года военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что «Панцирь-С1» в Сирии был уничтожен израильским беспилотным летательным аппаратом SkyStriker.