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Российский «Панцирь» оказался метеозависимым 

Lenta.ru 31 минуту назад
У «Панцирь-М» нашли неожиданный недостаток
Фото: РИА Новости
Российский «Панцирь-М», морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С», оказывается метеозависимым, пишет в «Военно-промышленном курьере» военный эксперт Максим Климов.
В публикации автор подчеркивает «опасность ставки» на использование миллиметрового диапазона стрелковыми радиолокационными станциями (РЛС) комплекса «Панцирь-М», с которыми «эффективность ПВО [противовоздушной обороны] заканчивается при наступлении плохой погоды».

«Авиация [потенциальных противников] такими условиями давно научилась пользоваться, она прилетит и потопит наши корабли в удобный для себя момент», — уверяет автор.

По мнению Климова, для «Панциря-М» сегодня «крайне важен переход с метеозависимого миллиметрового диапазона хотя бы на двухсантиметровый диапазон стрельбовой РЛС».
В январе 2019 года военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что «Панцирь-С1» в Сирии был уничтожен израильским беспилотным летательным аппаратом SkyStriker.
В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Максим Климов , Виктор Мураховский , Владислав Шурыгин , Журнал "Арсенал отечества"
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