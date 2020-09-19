Трамп обвинил РФ в краже «супер-пупер» технологий

«У них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер», — приводит его слова ТАСС.

Как заявил Трамп, хотя эта ракета «в пять раз быстрее обычной ракеты», у США есть «ракета, которая развивает намного большую скорость».

По его версии, «Россия получила эту информацию от администрации Обамы », Москва «похитила эту информацию». Трамп сказал, что «Россия получила эту информацию и потом создала» ракету.

Напомним, Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какое российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.

В сентябре США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет.