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Трамп заявил о краже Россией у США информации о гиперзвуковом оружии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 14 минут назад
Трамп обвинил РФ в краже «супер-пупер» технологий
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия разработала гиперзвуковое оружие после того, как якобы украла информацию у США.

«У них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер», — приводит его слова ТАСС.

Как заявил Трамп, хотя эта ракета «в пять раз быстрее обычной ракеты», у США есть «ракета, которая развивает намного большую скорость».
По его версии, «Россия получила эту информацию от администрации Обамы», Москва «похитила эту информацию». Трамп сказал, что «Россия получила эту информацию и потом создала» ракету.
Напомним, Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какое российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.
В сентябре США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет.
Трамп рассказывал о разработке «супер-пупер-ракеты», которая якобы станет самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал президент США, превышала скорость звука в 17 раз.
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Армия , Войска , Оружие , Дональд Трамп , Пентагон , Администрация США , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , США
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