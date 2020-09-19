Раскрыта уникальность методов советской разведки

Советская нелегальная разведка обыгрывала своих противников благодаря нетривиальным, зачастую парадоксальным решениям, принимавшимся ее легендарным начальником Юрием Дроздовым , рассказал в интервью РИА Новости один из учеников Дроздова, президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения "Вымпел" Валерий Попов

В субботу исполняется 95 лет со дня рождения Юрия Дроздова. По словам Попова, одна из самых ярких черт Дроздова — "нешаблонность" его решений и поступков. Разведчик действовал "не по логике, а по парадоксу", утверждает собеседник агентства.

"Вот самый известный пример времен работы Юрия Ивановича на посту начальника нелегальной разведки. Алексей Михайлович Козлов, Герой России, добывший информацию о секретах ядерной программы ЮАР. Он в начале восьмидесятых годов был арестован, его бросили в камеру смертников в южноафриканской тюрьме, пытали. Но он все выдержал, его обменяли на нескольких западных разведчиков, переправили на родину", — добавил он.

Через некоторое время Козлов попросил Дроздова вновь направить его на нелегальную работу за границу, отметил Попов.

"И Юрий Иванович в итоге согласился. И это было гениальным решением. Он понимал, что для Козлова оперативная работа была его жизнью. Расчет был на то, что никто не поверит, что раскрытый нелегал, известный в лицо, опять мог быть отправлен за рубеж. Это же вопреки логике, верно? И это сработало", — добавил ветеран "Вымпела".

По словам Попова, разведку часто сравнивают с шахматами в смысле необходимости глубокого анализа ситуации и просчитывания ходов наперед.

"Но я считаю, это неточное сравнение, ведь шахматная партия ограничена доской, и для всех фигур есть строго определенные правила ходов. А в разведке поле не имеет границ и строгих правил для фигур, и тот же условный разведывательный "конь" может ходить не только буквой "г". Так вот Юрий Иванович играл в жизненные, оперативные "шахматы", непредсказуемые для соперника", — отметил Попов.

Юрий Дроздов (1925-2017) родился в Минске в семье военного. Воевал, встретил Победу в Берлине. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, впоследствии его перевели в Комитет государственной безопасности и на следующий год направили в Берлин в качестве оперативного работника.

Дроздов принял непосредственное участие во многих операциях советской внешней разведки, в том числе в операции по обмену легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. Был резидентом КГБ СССР в Китае и в США. В ноябре 1979 года его назначили начальником нелегальной разведки, которую Дроздов возглавлял до ухода в отставку в 1991 году.

Участник афганских событий, инициатор создания в 1981 году знаменитого "Вымпела" — разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, предназначенного для проведения специальных операций за границей в "особый период".