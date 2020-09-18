Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив 

Авианосная ударная группа ВМС США , пройдя по Ормузскому проливу, в пятницу зашла в акваторию Персидского залива, сообщает 5-й оперативный флот ВМС США.

В состав авианосной группы входит флагманский корабль — атомный авианосец "Нимиц" (CVN 68), который сопровождают ракетные крейсеры "Принстон" (CG 59) и "Филиппинское море" (CG 58), а также эсминец "Стеретт" (DDG-104).

В Персидском заливе американские корабли будут участвовать в учениях вместе с региональными партнерами и партнерами по коалиции, а также оказывать поддержку военно-морской авиацией операции "Непоколебимая решимость", сообщают американские военные.

Последний раз американский авианосец " Авраам Линкольн " проходил через Ормузский пролив в ноябре прошлого года.

Обострение в районе Персидского залива, находящегося рядом с Ормузским проливом, началось после того, как в июле прошлого года ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.