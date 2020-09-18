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Российский Су-27 «перехватил» патрульный самолет ВМС США над Черным морем 

Газета.Ru 2 часа назад
Российский Су-27 «перехватил» самолет ВМС США
Фото: Газета.Ru
Российский истребитель Су-27 Южного военного округа "перехватил" патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США над акваторией Черного моря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальный центр управления обороной.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что американский самолет развернулся в сторону от границы РФ, после чего Су-27 вернулся на аэродром.
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Армия , США
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