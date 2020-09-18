Путин предложил ОПК нагулять «жирок»

По его словам, соответствующий вопрос нужно проработать: тема уже обсуждалась ранее и глава государства считает подобный шаг правильным. Он обратился к участникам встречи с просьбой выдвинуть свои предложения по данному вопросу.

Президент также потребовал от оборонных предприятий соблюдать планы по увеличению доли производства гражданской продукции. По его словам, в перспективе это позволит российской оборонке получать дополнительные доходы, создать новые рабочие места, а также приобрести новые компетенции.

В целом, Путин в ходе заседания похвалил российскую оборонную отрасль. По его словам, российский ОПК производит действительно уникальные образцы вооружения, которые опережают зарубежные аналоги.