ВВС США назвали главное оружие против Москвы

Глава Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил (ВВС) США
Тимоти Рэй в письме изданию Air Force Times заявил, что война будущего, которую страна, вероятнее всего, будет вести с Китаем
или Россией
, угрожает выживанию американской нации. Военный также назвал главное оружие будущего, которое Вашингтон может направить против Москвы
.
По словам генерала, рассуждающего об усовершенствовании систем ядерного оружия, «эти потенциальные противники модернизируются не так, как Соединенные Штаты». Согласно Рэю, США для того, чтобы «идти в ногу со временем», «необходимо модернизировать свою сеть бомбардировщиков, подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет [МБР], отчасти за счет разработки новых технологий».
Военный отметил, что до того, как Соединенные Штаты обзаведутся достаточным количеством новых тяжелых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider, страна будет поддерживать и модернизировать устаревающие B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. Генерал также напомнил о работах по новой МБР, создаваемой в рамках проекта Ground-Based Strategic Deterrent на замену полувековым LGM-30G Minuteman III.
Отдельно Рэй отметил усилившееся взаимодействие с партнерами, в частности, миссию Allied Sky, в ходе которой за сутки шесть B-52 Stratofortress с базы ВВС Майнот в Северной Дакоте пролетели над 30 странами НАТО
в Европе.
В августе начальник штаба ВВС США Чарльз Браун-младший заявил, что война будущего, проходящая с участием США, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий. «Война будущего не останется далеко от наших берегов», — предположил он.
В сентябре журналистка американского издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы.