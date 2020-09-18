ВВС США назвали главное оружие против Москвы

Глава Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил (ВВС) США Тимоти Рэй в письме изданию Air Force Times заявил, что война будущего, которую страна, вероятнее всего, будет вести с Китаем или Россией , угрожает выживанию американской нации. Военный также назвал главное оружие будущего, которое Вашингтон может направить против Москвы

По словам генерала, рассуждающего об усовершенствовании систем ядерного оружия, «эти потенциальные противники модернизируются не так, как Соединенные Штаты». Согласно Рэю, США для того, чтобы «идти в ногу со временем», «необходимо модернизировать свою сеть бомбардировщиков, подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет [МБР], отчасти за счет разработки новых технологий».

Военный отметил, что до того, как Соединенные Штаты обзаведутся достаточным количеством новых тяжелых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider, страна будет поддерживать и модернизировать устаревающие B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. Генерал также напомнил о работах по новой МБР, создаваемой в рамках проекта Ground-Based Strategic Deterrent на замену полувековым LGM-30G Minuteman III.

Отдельно Рэй отметил усилившееся взаимодействие с партнерами, в частности, миссию Allied Sky, в ходе которой за сутки шесть B-52 Stratofortress с базы ВВС Майнот в Северной Дакоте пролетели над 30 странами НАТО в Европе.

В августе начальник штаба ВВС США Чарльз Браун-младший заявил, что война будущего, проходящая с участием США, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий. «Война будущего не останется далеко от наших берегов», — предположил он.