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Владимир Путин заявил о наличии у России самого совершенного оружия 

Говорит Москва и ещё 46 12 минут назад
Путин: у России самое совершенное оружие
Фото: Минобороны РФ
Владимир Путин заявил о наличии у России самого совершенного оружия.

«Оно кратно превосходит по силе, мощи, скорости и точности все существовавшие и существующие сегодня образцы», — сказал президент.

Во время беседы с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым глава государства подчеркнул, что Россия прикладывала все усилия по прекращению стратегических разработок по гиперзвуковому оружию, и наша страна была вынуждена его создавать после выхода США из договора по ПРО.
Путин отметил, что раньше России приходилось быть в роли догоняющей, сейчас страна обладает видами оружия, которое превосходит любые иностранные разработки. «В этом ряду у системы „Авангард“ с маневрирующим гиперзвуковым блоком особое место.

»Авангард» — это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия», — сказал президент.

Ранее глава государства поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днём оружейника.
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Комментарии 6
Армия , Войска , Оружие , Политика , США , Владимир Путин
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