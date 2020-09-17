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Россия начала ответные полёты своих бомбардировщиков вблизи границ НАТО 

News.ru 33 минуты назад
Россия нанесла ответный «удар» НАТО
Фото: РИА Новости
Россия изменила «пассивную» оборону и начала ответные полёты своих бомбардировщиков вблизи границ НАТО. Такое мнение высказали китайские аналитики из Sohu.
Как пишет «ПолитЭксперт», со ссылкой на китайских экспертов, Москва долгое время придерживалась «пассивной» стратегии, когда самолёты НАТО кружили возле границ России. Но внезапно терпение России кончилось и она перехватила инициативу.
Отмечается, что в качестве ответного хода Москва отправила стратегические бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие, исследовать воздушное пространство вблизи границ стран НАТО. Над акваторией Балтийского и Чёрного морей пролетели стратегические бомбардировщики Ту-160.
В Балтике для сопровождения и перехвата сразу несколько стран отправили свои самолёты. От датских ВВС прилетел F-16, итальянцы подняли в воздух F-22, поляки — МиГ-29, шведы — JAS-39 «Грифон». Они появлялись на разных этапах восьмичасового полёта Ту-160 вместе с Су-35. Полёты над Чёрным морем тоже стали сюрпризом и сопровождать российские самолёты натовские истребители смогли только на нескольких отрезках пути.
Как писал NEWS.ru, авиация стран НАТО с конца августа серьёзно увеличила активность у российских границ, из-за чего отечественные истребители поднимаются в воздух порой по несколько раз за день.
Военный обозреватель Михаил Ходоренок в беседе с «360» заявил, что частота полётов натовской авиации увеличилась на 30–40%. По его словам, это вызвано тем, что в НАТО ожидают от Москвы покушений на свободы Запада.
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Армия , НАТО , Москва
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