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Под Новороссийском найден самолёт с останками красноармейца 

RT на русском 1 час назад
Найден самолёт с останками красноармейца
Фото: globallookpress.com
Под Новороссийском поисковики обнаружили самолёт с останками красноармейца из Самарской области.
Об этом сообщает sova.info.
Отмечается, что кубанские поисковики в конце августа подняли самолёт Ил-2 с останками бойца.
Как оказалось, пилот — уроженец Похвистневского района Самарской области Габдулла Тухватуллин. Удалось разыскать и родственников солдата Красной армии — сестру и племянников.
Сообщается, что самолёт обнаружили в рамках пятой межрегиональной экспедиции «Битва за Кавказ», когда обследовали урочище Медвежья щель на горе Рябково под Новороссийском.
Ранее телеканал «360» сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту массового захоронения времён Великой Отечественной войны, обнаруженного в Луге под Санкт-Петербургом.
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Армия , Новороссийск , Самарская Область
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