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В Пентагоне высказались за продление СНВ-3 

ИА Regnum 42 минуты назад
В Пентагоне высказались за продление СНВ-3
Фото: Reuters
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) следует продлить, заявил 17 сентября американский генерал Джон Хайтен, являющийся заместителем главы Комитета начальников штабов ВС США.
По словам американского генерала, США успешно ведут переговоры с Россией, в частности — спецпредставитель Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он смог добиться, по мнению представителя Пентагона, «начала продуктивных обсуждений» с Москвой.
Хайтен:

«И я хочу добиться продления нового СНВ-3».

Генерал добавил, что и новый СНВ-3 когда-то закончится — это будет в 2026 г. Поэтому нужно «что-то на замену». А работать над новым договором надо уже сейчас, для этого у Вашингтона есть все возможности.
Хайтен:

«Однако это будет сложно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона, когда стало приближаться время окончания СНВ-3, заговорила о том, что в этот двусторонний договор нужно включить и Китай.
То есть, с одной стороны, контролировать ядерное оружие Китая. С другой стороны — выйти из существующего договора с Россией — якобы потому что без Китая никак. Пекин отказался от этой идеи.
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Комментарии
Армия , Оружие , Маршалл Биллингсли , Джон Хайтен , Комитет начальников штабов , Пентагон , США
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