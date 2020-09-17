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Россия улучшила защиту бронемашин

Ferra.ru
37 минут назад
Издание «Известия» сообщило, что российские бронетранспортёры и боевые машины пехоты получили дополнительные защитные экраны — решётки и бронированные щиты.
Россия улучшила защиту бронемашин
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Журналисты пишут, что с этого года такими экранами начнут оснащать основную рабочую технику российских мотострелков. Это решение радикально повышает защиту бронетехники на поле боя, говорят эксперты.
Первые партии машин с усиленной защитой уже начали поступать в войска Южного и Западного военных округов. Всего применяются два вида защиты: бронеплиты, которыми укрепляют уязвимые места машины, и решётчатые экраны. Полный вес оборудования составляет около тонны. Его можно быстро установить или демонтировать.
Сообщается, что комбинированные экраны защищают бронетехнику от пуль калибра 7,62 мм и 12,6 мм на дистанциях 400 метров и более. Также защита может спасти машину от противотанковых гранат и ракет с 50-процентной вероятностью.
Армия,Оружие,газета "Известия",Россия,
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