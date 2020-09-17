Россия улучшила защиту бронемашин

Издание «Известия» сообщило, что российские бронетранспортёры и боевые машины пехоты получили дополнительные защитные экраны — решётки и бронированные щиты.

Журналисты пишут, что с этого года такими экранами начнут оснащать основную рабочую технику российских мотострелков. Это решение радикально повышает защиту бронетехники на поле боя, говорят эксперты.

Первые партии машин с усиленной защитой уже начали поступать в войска Южного и Западного военных округов. Всего применяются два вида защиты: бронеплиты, которыми укрепляют уязвимые места машины, и решётчатые экраны. Полный вес оборудования составляет около тонны. Его можно быстро установить или демонтировать.