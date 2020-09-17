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Полиция и Росгвардия получат миллиарды рублей на зарплаты сотрудникам 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Полиция и Росгвардия получат миллиарды на зарплаты
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Полиция и Росгвардия получат дополнительные 28 миллиардов рублей в ближайшие два года на выплату зарплат сотрудникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021‒2023 год.
Также на повышение квалификации сотрудников МВД Минфин предлагает дополнительно выделить еще 10,6 миллиона рублей. При этом, на Следственный комитет и Генпрокуратуру расходы хотят урезать на миллиард рублей.
Также в проекте бюджета предусмотрено сокращение затрат на национальные проекты: на образование и демографию выделят меньше, чем планировалось. Траты на проект «Образование» снизятся более чем на 14 миллиардов рублей. Финансирование нацпроекта «Демография» уменьшится на 84 миллиарда рублей в 2021 году.
Одновременно Минфин предлагает увеличить господдержку СМИ. В основном это касается RT, ВГТРК, «Россия сегодня», Первого канала и «Общественного телевидения России».
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Армия , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Минфин , Общественное телевидение России , ВГТРК
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