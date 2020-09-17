Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ 

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте видео с учений экипажей вертолета Ми-8АМТШ, которые прошли под Курганом . В ходе учений военнослужащие отработали атаку на колонну бронетехники условного противника, а также эвакуацию условно потерпевшего бедствие дружественного экипажа вертолета. В ходе выполнения поисково-спасательных мероприятий военные отработали десантирование с борта вертолета Ми-8АМТШ с высоты около 30 метров.

Ми-8 — это многоцелевой вертолет, разработанный еще в начале 1960-х годов в ОКБ имени М. Л. Миля. Это самый массовый двухдвигательный вертолет во всем мире. Широко применяется более, чем в пятидесяти странах.