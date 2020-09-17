Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ 

Вадим Дроздов 11 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте видео с учений экипажей вертолета Ми-8АМТШ, которые прошли под Курганом. В ходе учений военнослужащие отработали атаку на колонну бронетехники условного противника, а также эвакуацию условно потерпевшего бедствие дружественного экипажа вертолета. В ходе выполнения поисково-спасательных мероприятий военные отработали десантирование с борта вертолета Ми-8АМТШ с высоты около 30 метров.
Ми-8 — это многоцелевой вертолет, разработанный еще в начале 1960-х годов в ОКБ имени М. Л. Миля. Это самый массовый двухдвигательный вертолет во всем мире. Широко применяется более, чем в пятидесяти странах.
Армия , Видео , Министерство обороны , Курган
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кернеса готовятся транспортировать в Шарите
Кернеса готовятся транспортировать в Шарите
Новый потерпевший: приговор Ефремову могут отменить
Новый потерпевший: приговор Ефремову могут отменить
Найден полностью нейтрализующий COVID препарат
Найден полностью нейтрализующий COVID препарат
Рудковская оконфузилась на танцполе с Биланом
Рудковская оконфузилась на танцполе с Биланом
Видео
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
04:47
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
Происшествия
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Генсек ООН сделал тревожное заявление
02:05
Генсек ООН сделал тревожное заявление
В мире Другое
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Лукашенко наказал предавших его дипломатов
04:02
Лукашенко наказал предавших его дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение