«Катрана» ждут испытания на корветах и фрегатах 

Российский боевой разведывательно-ударный вертолёт палубного базирования Ка-52К «Катран», разработанный на базе Ка-52 «Аллигатор», готовится к испытаниям на флоте.

Военно-морской флот (ВМФ) России в ближайшее время начнёт флотские испытания универсальных ударных вертолётов Ка-52К, уже готовых к серийному производству и завершивших наземных испытания.

"Разработка вертолёта Ка-52 корабельного базирования ведётся в согласованном с Минобороны России порядке. На данный момент в полном объёме завершены наземные испытания вертолёта. Для обеспечения базирования вертолётов Ка-52К на кораблях Военно-морского флота Минобороны России необходимо завершить этап корабельных испытаний на морском носителе", — приводит РИА Новости слова представителей холдинга "Вертолёты России".

Заявлено, что уже готовы 4 экземпляра Ка-52К для испытаний. Тесты "Катрана" на флоте проводятся с использованием новых фрегатов и корветов, которые в настоящее время строятся для ВМФ России. Напомним, от «Аллигатора» Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжёлого вооружения, а также механизма складывания лопастей для компактного расположения в трюме. Уменьшенные габариты «Катрана» позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на корабле винтокрылых машин, а бронированная кабина экипажа и катапультная система обеспечат безопасность пилотам.

Кроме того, в конструкции Ка-52К предусмотрен комплект спасательного устройства, позволяющий спасать людей, терпящих бедствие на море. Ещё одной особенностью «Катрана» является применение коррозионностойких материалов, обусловленное необходимостью работы вертолёта в условиях влажного морского климата. Вертолёт оснащён централизованной заправкой топлива и модернизированной системой кондиционирования воздуха, обеспечивающей вентиляцию спасательных костюмов членов экипажа. На Ка-52К дополнительно установлена радиотехническая система ближней навигации, которая не использовалась на базовой модели.

Ранее "Популярная механика" сообщала о том, что Ка-52К уже прошли все стадии наземных испытаний и новый боевой вертолёт готов к серийному производству в России.