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Российские БТР и БМП защитили «кроватями» 

Lenta.ru и ещё 1 27 минут назад
Российские БТР и БМП защитили «кроватями»
Фото: РИА Новости
Российские бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП) защитят «кроватями» — дополнительными защитными экранами в виде решеток и бронированных щитов. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе.
В состав комплекта входят два вида защиты — бронеплиты, предназначенные, в частности, для укрепления бортов и основания башни, и решетчатые экраны, монтируемые по периметру. Полная масса «кроватей» составляет около тонны. Установка или демонтаж защитного оборудования потребует менее часа.
Комбинированные экраны защищают боемашины от пуль калибров 7,62 миллиметра и 12,6 миллиметра на расстояниях от 400 метров. От поражения противотанковыми гранатами и ракетами использование «кроватей» защищает примерно на 50 процентов.
Первая бронетехника с усиленной защитой поступает в войска Южного и Западного военных округов. В частности, соответствующие БТР-82А получила 27-я гвардейская Севастопольская бригада.
В сентябре «Звезда» показала дуэль российских танка Т-90М «Прорыв» и боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Как сообщается в ролике, по мишени танк ударил сверхзвуковой ракетой «Атака», а БМПТ — ракетой 9М119М «Инвар». Обе ракеты попали в цель, однако в случае «Терминатора» это произошло несколько быстрее.
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Армия , Войска , Оружие
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