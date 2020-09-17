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F-16 лазером «уничтожил» ракету 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon показали с тактической бортовой лазерной системой Tactical Airborne Laser Weapon System (TALWS). Соответствующую анимацию на YouTube опубликовала американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.
В ролике показано, как истребитель при помощи лазерного оружия уничтожает ракету, запущенную с военного корабля по самолету-заправщику KC-46 Pegasus.
The Aviationist отмечает, что показанная на видео лазерная установка создана, вероятно, в рамках программы Self-protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD), предполагающей разработку защиты самолетов от ракет классов «воздух-воздух» и «земля-воздух».
FlightGlobal пишет, что лазерное оружие от Lockheed Martin американские истребители получат в 2025 году.
В августе Lockheed Martin, крупнейший подрядчик Пентагона, выложил в Twitter ролик, в котором показано применение лазерного оружия. В сообщении, опубликованном на сайте корпорации, отмечается, что инженерам компании удалось решить вопрос, связанный с нагреванием лазерной установки, а также ее компактностью.
В апреле 2018 года глава Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейро заявил, что прогресс в технологии оружия направленной энергии достиг переломного момента.
В марте 2015 года компания продемонстрировала результаты действия лазерной пушки ATHENA, которая с расстояния более двух километров смогла прожечь капот автомобиля.
В феврале 2010 года Агентство противоракетной обороны США заявило, что провело испытания боевого лазера воздушного базирования, в ходе которых впервые были сбиты набирающие скорость баллистические ракеты.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Пентагон
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