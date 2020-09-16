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Два Ту-22м3 пролетели над нейтральными водами Чёрного моря 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Два Ту-22м3 пролетели над водами Чёрного моря
Фото: РИА Новости
Два бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России совершили полёт над нейтральными водами Черного моря. Об этмо сообщили в Министерстве обороны.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что во время полёта экипажи бомбардировщиков «преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов».
В ведомстве сообщили, что на отдельных этапах маршрута самолёты сопровождали Су-27 ВКС России, а также истребители иностранных государств.
В Минобороны отметили, что лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана и подчеркнули, что все полёты самолётов ВСК России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
14 сентября сообщалось, что два ракетоносца Ту-160 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями, а также Атлантическим океаном.
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Комментарии
Армия , Войска , Катастрофы , Оружие , Министерство обороны , РИА Новости
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