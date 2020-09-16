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Два Ту-160 выполнили плановые полеты над Балтийским морем 

ТАСС и ещё 4 51 минуту назад
Два Ту-160 выполнили полеты над Балтийским морем
Фото: РИА Новости
Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтийским морем. На отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря", — сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что российских стратегов сопровождали Су-35 ВКС России. Кроме того, Ту-160 на отдельных этапах маршрута "сопровождали истребители иностранных государств F-16 ВВС Дании, F-22 ВВС Италии и Германии, Миг-29 ВВС Польши, Гриппен джаз 39 ВВС Швеции".
Там также отметили, что продолжительность полета российских самолетов Ту-160 составила более 8 часов.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны
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