Два Ту-160 выполнили полеты над Балтийским морем

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтийским морем. На отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря", — сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что российских стратегов сопровождали Су-35 ВКС России. Кроме того, Ту-160 на отдельных этапах маршрута "сопровождали истребители иностранных государств F-16 ВВС Дании, F-22 ВВС Италии и Германии, Миг-29 ВВС Польши, Гриппен джаз 39 ВВС Швеции".

Там также отметили, что продолжительность полета российских самолетов Ту-160 составила более 8 часов.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.