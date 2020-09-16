Ми-38 первым защитят от обледенения в полёте 

Cредний многоцелевой вертолёт российского производства первым среди отечественных винтокрылых машин получит противообледенительную систему. Сейчас её нет ни на одной другой модели.

Новый многоцелевой вертолёт Ми-38 первым среди российских вертолётов получит уникальную систему, которая позволит летать в зонах обледенения, чего не могут существующие винтокрылые машины из-за действующих для них ограничений по безопасности.

"Планомерно происходит дальнейшее развитие машины. Сейчас идут работы по модификации рулевого винта, которые качественно повысят управляемость этого вертолёта, его лётно-технические характеристики, и осенью мы планируем выйти на финальную стадию по сертификации противообледенительной системы на данном вертолёте, что позволит продолжать полёты именно в условиях обледенения. Это уникальная опция, которая ранее не применялась на российских вертолётах.

Здесь комплексное решение: тут совмещены абсолютно новая конструкция композитных лопастей, в которые уже вшита противообледенительная система, и то новое оборудование, которое мы сделали. Я думаю, что осенью мы закончим весь объём полётов, который необходим для того, чтобы можно было подать документы уже в Росавиацию для получения дополнения к сертификату типа на данную опцию", — заявил ТАСС директор программы вертолёта Ми-38 Роман Каргин.

Заявлено, что предварительные испытания системы завершились в 2019 году, а сейчас необходимо провести этап проверок в условиях обледенения — вертолёт доставят в Архангельск, где погодные условия дают возможность длительное время на разных режимах испытывать противообледенительную систему.