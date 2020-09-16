Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ми-38 первым защитят от обледенения в полёте 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
Ми-38 первым защитят от обледенения в полёте
Фото: "Вертолёты России"
Cредний многоцелевой вертолёт российского производства первым среди отечественных винтокрылых машин получит противообледенительную систему. Сейчас её нет ни на одной другой модели.
Новый многоцелевой вертолёт Ми-38 первым среди российских вертолётов получит уникальную систему, которая позволит летать в зонах обледенения, чего не могут существующие винтокрылые машины из-за действующих для них ограничений по безопасности.

"Планомерно происходит дальнейшее развитие машины. Сейчас идут работы по модификации рулевого винта, которые качественно повысят управляемость этого вертолёта, его лётно-технические характеристики, и осенью мы планируем выйти на финальную стадию по сертификации противообледенительной системы на данном вертолёте, что позволит продолжать полёты именно в условиях обледенения. Это уникальная опция, которая ранее не применялась на российских вертолётах.

Здесь комплексное решение: тут совмещены абсолютно новая конструкция композитных лопастей, в которые уже вшита противообледенительная система, и то новое оборудование, которое мы сделали. Я думаю, что осенью мы закончим весь объём полётов, который необходим для того, чтобы можно было подать документы уже в Росавиацию для получения дополнения к сертификату типа на данную опцию", — заявил ТАСС директор программы вертолёта Ми-38 Роман Каргин.

Заявлено, что предварительные испытания системы завершились в 2019 году, а сейчас необходимо провести этап проверок в условиях обледенения — вертолёт доставят в Архангельск, где погодные условия дают возможность длительное время на разных режимах испытывать противообледенительную систему.
Напомним, Ми-38 весит 15 600 кг и может перевозить до 6 тонн груза. В пассажирском варианте салон новой модели оборудован 32 креслами, буфетом, туалетом и гардеробом. В VIP-варианте вертолёт рассчитан на перевозку 8 пассажиров и 4 членов экипажа, включая двух стюардесс. Санитарная модификация способна на транспортировку 6 пациентов на носилках и 4 медиков. Композитный несущий винт не требует замены в течение всего срока эксплуатации, «стеклянная кабина» позволила сократить число членов экипажа до двух человек, управление вертолётом обеспечивают три независимых гидравлических системы: машина сможет лететь и приземляться даже в случае выхода из строя двух из них, и совершать маневры на одном двигателе (российские ГТД ТВ7−117В производства ОАО «Климов») в случае отказа второго. Ми-38 развивает максимальную скорость 300 км/ч, а на крейсерских 285 км/ч способен пролететь 1200 километров.
Видео дня. Меладзе вызвали в суд
Популярная механика: последние новости
Испытан реактивный дрон с напечатанным мотором Испытан реактивный дрон с напечатанным мотором Испытан сверхсекретный самолёт шестого поколения Испытан сверхсекретный самолёт шестого поколения На Аляске разместят рекордное число самолётов На Аляске разместят рекордное число самолётов
Комментарии
Армия , Климов , Росавиация , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цой десять лет носила в себе австралийского паразита
Цой десять лет носила в себе австралийского паразита
Россия положит начало конца США
Россия положит начало конца США
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
Россия испытала реактивную «Дань»
Россия испытала реактивную «Дань»
Видео
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Генсек ООН сделал тревожное заявление
02:05
Генсек ООН сделал тревожное заявление
В мире Другое
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Сказочное наследство Петросяна: Жорин озвучил сумму
01:56
Сказочное наследство Петросяна: Жорин озвучил сумму
Шоу-бизнес
Появилось последнее фото Тесака перед смертью
00:34
Появилось последнее фото Тесака перед смертью
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия
Посольство России запросило доступ к Навальному
02:11
Посольство России запросило доступ к Навальному
Политика
В камере Тесака нашли несколько предсмертных записок
00:34
В камере Тесака нашли несколько предсмертных записок
Происшествия
Трагедия в Рыбинске: мать девочек рассказала об убийце
03:24
Трагедия в Рыбинске: мать девочек рассказала об убийце
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение