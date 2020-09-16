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Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию 

ТАСС и ещё 8 44 минуты назад
Делегация РФ с Шойгу прибыла в Белоруссию
Фото: ТАСС
Российская военная делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в среду в Минск с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства Белоруссии.

"В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, — отмечается в сообщении. — Цель визита — обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России".

В эти дни в Белоруссии проходят совместные российско-белорусские учения "Славянское братство — 2020". Накануне для участия в маневрах в республику прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ.
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Армия , В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Минск
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