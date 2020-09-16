Делегация РФ с Шойгу прибыла в Белоруссию

"В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, — отмечается в сообщении. — Цель визита — обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России".