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«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков. Об этом сообщает близкий к Минобороны России Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на военный источник.
Как отмечается, в атаке были задействованы бомбардировщики Су-34 и Су-24М Воздушно-космических сил (ВКС) России и оперативно-тактический комплекс «Искандер-М». Целью ударов, в частности, стал лагерь подготовки террористической группировки «Хайат Тахрир аш Шам» (запрещена в России), который располагался на территории площадью более 90 гектаров неподалеку от города Маарет-Мисрин к северу от города Идлиб.
По данным канала, на котором ранее неоднократно выходили эксклюзивные фото— и видеоматериалы о деятельности Минобороны, в лагере под руководством инструкторов из иностранных ЧВК проходили подготовку более 300 джихадистов. Число террористов, уничтоженных в результате российской атаки, в настоящее время уточняется.
Об атаке российских военных на позиции боевиков в Сирии стало известно 15 сентября. Сообщалась, что она стала крупнейшей с марта этого года.
Комплекс «Искандер» ранее применялся для нанесения ударов по позициям боевиков и террористов в Сирии, об этом заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. Данных о боевом применении комплекса «Искандер-М» ранее не поступало.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
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Комментарии 223
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Конфликты , Сергей Шойгу , Башар Асад , Министерство обороны , Идлиб , Сирия
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