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Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400» 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены военные учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "С-400". Военнослужащие Западного военного округа отработали действия при воздушной массированной атаке в условиях воздействия активных радиопомех условного противника. В качестве воздушных целей были применены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения с различными высотно-скоростными характеристиками.
Видео со стрельб опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.
С-400 "Триумф" — это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе гиперзвуковых.
Армия , Видео , Астраханская Область
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