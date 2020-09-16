Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400» 

Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены военные учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "С-400". Военнослужащие Западного военного округа отработали действия при воздушной массированной атаке в условиях воздействия активных радиопомех условного противника. В качестве воздушных целей были применены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения с различными высотно-скоростными характеристиками.

Видео со стрельб опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.

С-400 "Триумф" — это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе гиперзвуковых.