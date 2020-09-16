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Появилось видео награждения военных медиков 

Вадим Дроздов 2 часа назад
В общественной палате России в Москве наградили военных медиков, которые оказывали помощь в борьбе с коронавирусом в Италии и Сербии. Всего в этом году к президентским наградам было представлено 11 медиков. Один из них посмертно. Награды вручал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин. Эта премия была учреждена 6 лет назад. За эти годы награды получили десятки военных медиков. Претендентов к награждению выдвигают сами врачи, что делает эту премию особенно ценной в области военной медицины. Получается, это аналог Нобелевской премии. Примечательно, что в 2020-ом году будет отмечаться 400-летие военной медицины.
Армия , Видео , Дмитрий Тришкин , Министерство обороны , Италия , Москва , Сербия
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