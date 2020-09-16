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Черноморский флот следит за судами ВМС Великобритании и США, зашедшими в Черное море 

ТАСС и ещё 21 1 час назад
РФ начала следить за судами США в Черном море
Фото: РИА Новости
Черноморский флот России начал отслеживать действия судов Enterprise ВМС Великобритании и Yuma ВМС США, зашедших в среду в Черное море. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями гидрографического судна "Энтерпрайз" ВМС Великобритании и быстроходного военно-транспортного судна "Юма" ВМС США, зашедших 16 сентября 2020 года в акваторию Черного моря", — сообщили в центре.

Ранее в среду Шестой флот ВМС Соединенных Штатов сообщил, что американский быстроходный транспортно-десантный корабль Yuma направляется в Черное море для проведения операций с целью поддержки союзников США в регионе.
Во вторник в Черное море направился американский эсминец "Рузвельт" с управляемым ракетным оружием для проведения операций по обеспечению безопасности.
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