РФ начала следить за судами США в Черном море

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Черноморский флот России начал отслеживать действия судов Enterprise ВМС Великобритании и Yuma ВМС США, зашедших в среду в Черное море. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями гидрографического судна "Энтерпрайз" ВМС Великобритании и быстроходного военно-транспортного судна "Юма" ВМС США, зашедших 16 сентября 2020 года в акваторию Черного моря", — сообщили в центре.

Ранее в среду Шестой флот ВМС Соединенных Штатов сообщил, что американский быстроходный транспортно-десантный корабль Yuma направляется в Черное море для проведения операций с целью поддержки союзников США в регионе.

Во вторник в Черное море направился американский эсминец "Рузвельт" с управляемым ракетным оружием для проведения операций по обеспечению безопасности.