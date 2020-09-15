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«Взлетят, как только рыпнутся»: сможет ли Грузия «пустить кровь» России 

Мария Иванова 1 час назад
«Взлетят, как только рыпнутся»: сможет ли Грузия «пустить кровь» России
Фото: Википедия
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что грузинской армии не удастся нанести ущерб российским силам, несмотря на сотрудничество с Израилем. Об этом сообщает «Царьград».
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что Грузия заключила с израильской фирмой Rafael соглашение о модернизации систем ПВО страны и переобучении военных. Автор Forbes Дэвид Акс заявил, что с помощью израильтян Грузия может «пустить кровь» российским Военно-воздушным силам.
По мнению Баранца, Грузия действует по указке «американских инструкторов», которые живут в стране с начала 90-х. Разговоры о «крови» он называл всего лишь «ехидным спекуляциями».

«Во-первых, Россия не собирается нападать на Грузию. О какой же крови здесь может идти речь?» — отметил обозреватель.

По его мнению, если Грузия попытается захватить Южную Осетию или Абхазию, то будет быстро разгромлена.

«Когда грузины только рыпнутся проводить какие-то боевые действия в Южной Осетии и Абхазии, уже через 5-10 минут все их противовоздушные комплексы взлетят на воздух», — заявил Баранец.

Он подчеркнул, что противовоздушные комплексы Грузии находятся «под особым прицелом».
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Армия , Виктор Баранец , Forbes , Комсомольская правда , Грузия , Израиль
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