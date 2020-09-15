«Триумфы» в действии: С-400 отразили авиаудар

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Зенитчики провели боевые пуски зенитных управляемых ракет по учебным воздушным целям.

На учениях в Астраханской области зенитчики Западного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника.

Маневры проходили на полигоне Ашулук. Туда зенитные расчеты прибыли из Псковской области , совершив марш практически через полстраны. В итоге они вовремя зафиксировали одновременный пуск нескольких крылатых ракет и уничтожили цели с помощью системы ПВО С-400 «Триумф».

Маневры проводились в условиях, приближенных к боевым. Отбить воздушное нападение нужно было, несмотря на радиоэлектронные помехи и ложные цели.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения — пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.