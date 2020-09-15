В ЦВО готовятся к учениям «Нерушимое братство-2020» 

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Учения пройдут с 12 по 16 октября на полигоне Лосвидо в Республике Беларусь

В Центральном военном округе продолжается плановая подготовка подразделений к командно-штабным учениям с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020». Об этом сообщает Минобороны России.

«Будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ», — говорится в сообщении.

В учениях примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ — Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.