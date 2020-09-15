Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34 

На подмосковном полигоне Алабино танкисты Западного военного округа Российской Федерации провели боевые стрельбы из восстановленных танков Т-34. Кроме этого легендарные танки прошли полосу препятствий "Танкового биатлона". Все эти действия приурочены ко Дню танкиста в России.
Т-34 являлся основным танком Красной армии во времена Великой отечественной войны и в послевоенное время. Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина. Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход противостояния СССР и Германии и был признан многими специалистами и военными экспертами лучшим танком Второй мировой войны.