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Трамп пригрозил Ирану ответом в случае нападения 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Трамп жестко пригрозил Ирану
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану, что, в том случае, если Тегеран совершит нападение на представителей США, Вашингтон ответит «в тысячу раз масштабнее».
Об этом он написал в своём Twitter.
Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что иранская сторона якобы может готовить «убийство или другое нападение на США» из-за гибели иранского генерала Касема Сулеймани в январе при ракетном ударе со стороны Соединённых Штатов.

«На любое нападение на США со стороны Ирана в любой форме будет дан ответ в виде нападения на Иран, которое будет в тысячу раз более масштабным», — заявил американский президент.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США с соответствующей серьёзностью относятся к публикации американских СМИ о якобы подготовке Ираном покушения на посла США в ЮАР Лану Маркс.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Майкл Помпео , Дональд Трамп , Иран , США
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