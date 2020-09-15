Трамп жестко пригрозил Ирану

Об этом он написал в своём Twitter.

Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что иранская сторона якобы может готовить «убийство или другое нападение на США» из-за гибели иранского генерала Касема Сулеймани в январе при ракетном ударе со стороны Соединённых Штатов.

«На любое нападение на США со стороны Ирана в любой форме будет дан ответ в виде нападения на Иран, которое будет в тысячу раз более масштабным», — заявил американский президент.