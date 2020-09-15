США разместят 150 военных самолетов на Аляске

Все новости на карте

Кроме того, США планируют расширить находящийся в штате порт НОМ.

Соединенные Штаты планируют разместить на территории Аляски 150 сверхзвуковых военных самолетов пятого поколения. Соответствующую информацию сообщил сенатор от штата Дэн Салливан на мероприятии в Вашингтоне.

Согласно словам политика, самолеты будут представлены аппаратами двух моделей — F-35 и F-22.

Помимо этого, сенатор заявил о готовящемся расширении находящегося на Аляске порта Ном, который должен будет стать первым американским глубоководным портом за полярным кругом.

По замечанию Салливана, такие действия обозначат планы США по защите интересов государства в Арктике.