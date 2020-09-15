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США разместят 150 военных самолетов пятого поколения на Аляске 

ТК «Звезда» и ещё 3 44 минуты назад
США разместят 150 военных самолетов на Аляске
Фото: defense.gov
Кроме того, США планируют расширить находящийся в штате порт НОМ.
Соединенные Штаты планируют разместить на территории Аляски 150 сверхзвуковых военных самолетов пятого поколения. Соответствующую информацию сообщил сенатор от штата Дэн Салливан на мероприятии в Вашингтоне.
Согласно словам политика, самолеты будут представлены аппаратами двух моделей — F-35 и F-22.
Помимо этого, сенатор заявил о готовящемся расширении находящегося на Аляске порта Ном, который должен будет стать первым американским глубоководным портом за полярным кругом.
По замечанию Салливана, такие действия обозначат планы США по защите интересов государства в Арктике.
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Армия , Войска , Оружие , Аляска , США
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