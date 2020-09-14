Пакистанcкий генерал: F-16 разобьет русские истребители

Отставной пакистанский генерал авиации Кизер Туфар, считающийся лучшим военным летчиком, рассказал в интервью, что у индийских истребителей российского производства крайне мало шансов выйти победителями в сражениях с пакистанскими самолетами.

Рассказывая о воздушных боях, которые происходили в небе над Кашмиром, Туфар назвал непобедимую связку в виде легкого истребителя F-16 и ракеты средней дальности «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, с которой не способны справиться самолеты истребительной авиации Индии

Правда, в те же самые февральские дни прошлого года, о которых повествует Туфар, был один случай, когда результат воздушного боя между индийским Су-30МКИ и пакистанским F-16 оказался совершенно противоположным. F-16 был сбит рядом с границей двух государств и рухнул на пакистанской территории. Туда же унесло ветром парашют пилота — командира авиакрыла 19-й эскадрильи Шахзаза Уд Дина. Разгневанные пакистанцы по ошибке приняли его за индийца и убили.

Однако генерал рассказывает совсем о другом случае, когда F-16 вступили в бой со смешанной группой истребителей, в которую входили Су-30МКИ и МиГ-21. Вот как он прокомментировал результаты воздушного сражения, указав главную причину победы пакистанского летчика: «Индия в Джамму и Кашмире использовала самолёты Су-30МКИ и совсем старые самолёты МиГ-21, наши ВВС — F-16. Поскольку у Су-30МКИ не было канала передачи данных для безопасного обмена информацией с МиГ-21, его радар не смог помочь МиГ-21 в противостоянии с истребителями ВВС Пакистана . Пакистанский истребитель F-16 запустил ракету класса „воздух-воздух“ AIM-120 AMRAAM во время конфликта и одним махом сбил МиГ-21».

Все это выглядит настолько логично, что сразу же становится понятной причина, по которой ВВС Индии закупили за совершенно непомерную сумму французские истребители «Рафаль». Хоть долгие годы приобреталась только российская авиационная техника. Действительно, зачем закупать машины, которые хоть и неплохи по части РЛС и системы управления огнем, если у них отсутствует нормальный канал связи. То есть они не способны участвовать в сетецентрических войнах.

Однако при ближайшем рассмотрении вопроса становится понятно, что пакистанский генерал хоть и замечательный военный летчик, знающий до мельчайших подробностей свою технику, но в делах своих противников он разбирается не столь прекрасно.

Потому что называть индийский МиГ-21 совсем старым самолетом — это неверно. Да, действительно, принадлежащий к третьему поколению МиГ-21, самый массовый реактивный самолет, был принят на вооружение ВВС Советского Союза в 1959 году. И если бы в Индии он существовал в своем первозданном виде, то можно было бы назвать его не совсем старым, а древним. Однако истребитель за долгие годы прошел множество модернизаций, которые четко разделены на три поколения.

Так вот, еще в 1972 году МиГ-21бис был оснащен защищенным каналом связи «Лазурь-М», при помощи которого осуществлялась передача на борт целеуказания от наземных служб.

Ну а сейчас в ВВС Индии эксплуатируются истребители МиГ-21-93, модернизированные в 1993 году. Они относятся уже к четвертому поколению. На самолете установлено абсолютно новое бортовое радиоэлектронное оборудование, включая РЛС «Копье». Дело дошло до того, что даже введена нашлемная индикация положения целей. Установлены дисплеи. Заменена система управления оружием. Самолет получил несколько современных ракет, которые используются на истребителях поколения от 4 до 4++. В частности, появилась вышеописанная ракета средней дальности Р-77, которая ни в чем не уступает, а в чем-то даже превосходит американскую AIM-120.

Да, действительно, РЛС «Копье», установленное на МиГ-21-93, способна обнаружить F-16 только на расстоянии в 60 км. Дальность действия бортового радара «американца» больше — порядка 100 км для модификации Block 52. Однако в ВВС Пакистана половина истребителей F-16 относятся к более ранней модификации — F-16А, у которой РЛС AN/APG-66 того же типа, что и «Копье», и имеет примерно ту же самую дальность обнаружения.

Так что вряд ли следует считать главной причиной поражения МиГа его техническим несовершенством. Даже если МиГ столкнулся с наиболее совершенной модификацией F-16 и ему не хватило мощности РЛС, то, как сказано выше, канал связи для приема целеуказания у него имеется. А уж тем более он есть у Су-30МКИ, который принадлежит к поколению 4++. Самолетами управляют живые люди, которые могут иметь различный уровень и подготовки, и летчитского таланта. Есть и прочие субъективные факторы, способные влиять на ход воздушного сражения. Скажем, халатность наземных служб, готовивших самолеты к боевому вылету.

Так что вполне возможна ситуация, при которой F-16А, а то и Block 52 может нарваться на ракету Р-77, выпущенную МиГ-21-93.

Однако «патриоты американского оружия», если бы такое произошло, отказались бы этому поверить. Как не поверили в феврале 2019 года тому, что индийский Су-30МКИ сбил пакистанский F-16.

«F-16 обладает высокой манёвренностью, несёт массу вооружения и способен оставить от Су-30 лишь горящий металлолом». «Да, F-16 может быть уничтожен, но никак не находясь в атаке».

«Дальнобойное вооружение F-16 не оставило бы Су-30МКИ ни малейшего шанса». Такого рода репликами буквально взорвались тогда американские форумы, посвящённые военной тематике. И такого рода откровения обильно цитировали американские СМИ.

Святая вера в несокрушимость собственного оружия — страшная сила. Точно так же в 1999 году Штаты не могли поверить в то, что сербы сбили ракетой не самого современного ЗРК С-200 «самолет-невидимку» F-117. Даже после предъявления им материальных свидетельств, упрямо твердили — этого не может быть.

Тем не менее в не столь отдаленной перспективе ситуация относительного паритета с ВВС Пакистана должна измениться для Индии в худшую сторону. Потому что индийская истребительная авиация исторически себя обокрала. Пакистан активно сотрудничает в плане ВТС не только с США, которые не особо распространяют в мире свое лучшее вооружение, но и с Китаем. И намеревается закупить у КНР партию истребителей пятого поколения J-31, которые будут полностью готовы в 2022 году.

У Индии в обозримом будущем «пятерочника» не будет. Китай, разумеется, своему региональному противнику не продаст. США продает F-35 только тем, кто демонстрирует недюжинную лояльность. А от участия в совместной с Россией программе по созданию индийской версии Су57 Нью-Дели вышли сами, заявив, что российский самолет никуда не годится. Такая стратегия, цели которой понять окончательно невозможно, вскоре приведет к тому, что в регионе Индия будет иметь самую слабую авиацию среди крупных политических игроков.