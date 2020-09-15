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В США заявили о способности ПВО Грузии «пустить кровь» ВВС России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 25 минут назад
Грузия готовится «пустить кровь» ВВС России
Фото: Reuters
Грузия заключила соглашение с израильской фирмой «Рафаэль» о модернизации систем ПВО и переподготовке расчетов, что свидетельствует о попытках Тбилиси восстановить свою систему обороны, сообщил американский журнал Forbes.
По словам военного эксперта издания Дэвида Экса, прошло уже 12 лет с тех пор, как российские войска разгромили грузинскую армию в ходе конфликта в Южной Осетии, однако на вооружении ПВО Грузии все еще стоят системы ПВО, унаследованные от Советского Союза. Вместе с тем, отмечает автор, на смену старым системам постепенно приходит более современная израильская техника, передает РИА «Новости».
Если Москва и Тбилиси вновь вступят в конфликт, то российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО. Но и грузинские средства противовоздушной обороны смогут «пустить кровь» российской авиации, считает эксперт.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что израильские системы ПВО опустошат бюджет Грузии.
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Армия , Войска , Оружие , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Forbes , Грузия , Тбилиси
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