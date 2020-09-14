Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США приблизились к границе России . Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.

Уточняется, что пара американских бомбардировщиков поднялась с британской авиабазы Фэрфорд и направилась в сторону Черного моря через воздушное пространство Украины. В 14:55 по московскому времени самолеты пролетели на расстоянии в 37,5 километра от российского побережья в районе Крыма.

Цели полета неизвестны.

Это уже второй случай вхождения B-52H в украинское воздушное пространство с начала сентября. Предыдущий полет был осуществлен в рамках регулярной миссии по наблюдению за акваторией Черного моря. Бомбардировщиков сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29.