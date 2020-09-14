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Американские бомбардировщики приблизились к границе России 

Lenta.ru 46 минут назад
Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США приблизились к границе России. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.
Уточняется, что пара американских бомбардировщиков поднялась с британской авиабазы Фэрфорд и направилась в сторону Черного моря через воздушное пространство Украины. В 14:55 по московскому времени самолеты пролетели на расстоянии в 37,5 километра от российского побережья в районе Крыма.
Цели полета неизвестны.
Это уже второй случай вхождения B-52H в украинское воздушное пространство с начала сентября. Предыдущий полет был осуществлен в рамках регулярной миссии по наблюдению за акваторией Черного моря. Бомбардировщиков сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29.
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Армия , Видео , США
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