Россия и Индия создадут «убийцу самолетов» 

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Россия и Индия утвердили совместный проект крылатой ракеты «Брамос», предназначенной для уничтожения самолетов с системой AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения). Об этом сообщает РИА Новости.

Пока «Брамос» способны уничтожать только морские и наземные цели. Новая ракета будет принадлежать к классу «воздух — воздух».

«Мозги» у нее будут другие, то есть другая головка самонаведения для уничтожения радиолокационной цели», — заявил содиректор российско-индийского совместного предприятия Александр Максичев.

По его словам, первый пуск ракеты должен состояться в 2024 году.

Как сообщал «Рамблер», ранее американский журнал The National Interest назвал модернизированный российский комплекс управляемого ракетного оружия «Гермес» «убийцей танков».

Новую ракету представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Издание отметило, что комплекс способен уничтожить западный танк с почти 100-процентной гарантией.