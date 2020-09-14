Армения заявила о военных приготовлениях Баку

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть его силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Но периодически военные действия возобновляются. В частности, в июле 2020 года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Общее число погибших составило 18 человек.