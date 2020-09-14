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Учения НАТО стартовали в Литве

ТК «Звезда»
32 минуты назад
В учениях примут участие около тысячи военных из Европы и США.
Учения НАТО стартовали в Литве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В Литве сегодня, 14 сентября, стартовали учения стран НАТО.
В них примут участие около тысячи военных из Европы и США. Будут задействованы системы ПВО, в том числе Patriot.
Присутствие сил Североатлантического альянса вызвало беспокойство у оборонного ведомства Белоруссии. Там отметили, что 500 военных будут совершать маневры в непосредственной близости от границы республики.
Как пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны страны, учения продлятся до 25 сентября и пройдут в Шяуляйском, Каунасском и Вильнюсском уездах.
Армия,Прибалтика,Министерство обороны,НАТО,ИА Sputnik,Литва,Соединенные Штаты,
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