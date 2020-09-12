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В России оценили заявление ВВС США о потерях в будущей войне 

Lenta.ru 20 минут назад
В РФ оценили заявление ВВС США о потерях в будущей войне
Фото: ТАСС
Российский военный эксперт Игорь Коротченко оценил заявление начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльза Брауна-младшего об особенностях будущей войны. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.
Названо место будущей войны
По мнению Коротченко, потери Вашингтона будут зависеть от того, с кем государство будет вести войну.

«Судя по его речи, имеются в виду Россия и Китай. Это противники, равные по силе США, и, очевидно, потери могут быть гораздо больше, чем потери США во Второй мировой войне», — пояснил он.

При этом военный эксперт убежден, что ни Россия, ни Китай не заинтересованы в боевых действиях против США.

«Поэтому в данном случае американцы конструируют ситуацию, связанную с тем, что именно они начнут такую войну, и оценивают свои потери. Это исключительно американская оценка», — подытожил Коротченко.

Ранее издание Defence News напомнило о высказывании Брауна-младшего о будущей крупной войне. По его оценке, конфликт с участием Соединенных Штатов по боевым потерям и экзистенциальным рискам для нации будет напоминать то, что происходило со страной во время Второй мировой войны. Кроме того, он назвал вероятное место будущей войны с участием США. Она не останется далеко от берегов страны, счел военный.
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Комментарии 27
Армия , Игорь Коротченко , РИА Новости , США
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