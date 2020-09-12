Страшнее ядерной бомбы: мощное оружие России

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С помощью российской ракеты «Авангард» можно быстро победить в войне с США . Об этом сообщает китайский портал Cina.

«Ракета «Авангард» способна за 15 минут долететь до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете», — передает издание.

Отмечается, что побережья США не имеют необходимой защиты, чтобы предотвратить удар «Авангарда», поэтому страна беспомощна в случае войны.

Автор материала рассказал, что данная ракета способна преодолеть любую систему обороны, существующую в мире. «Это оружие страшнее ядерной бомбы», — добавили на портале.

Также эксперты из Китая оценили комплексы РС-24 «Ярс» и РС-28 «Сармат», передает телеканал 360. На их взгляд, это лучшие в мире образцы стратегического оружия.