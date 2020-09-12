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Новая российская ракета оказалась страшнее ядерной бомбы. «Не успеют выпить чашку кофе!» 

Ura.Ru 30 минут назад
Страшнее ядерной бомбы: мощное оружие России
Фото: РИА Новости
С помощью российской ракеты «Авангард» можно быстро победить в войне с США. Об этом сообщает китайский портал Cina.

«Ракета «Авангард» способна за 15 минут долететь до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете», — передает издание.

Отмечается, что побережья США не имеют необходимой защиты, чтобы предотвратить удар «Авангарда», поэтому страна беспомощна в случае войны.
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Автор материала рассказал, что данная ракета способна преодолеть любую систему обороны, существующую в мире. «Это оружие страшнее ядерной бомбы», — добавили на портале.
Также эксперты из Китая оценили комплексы РС-24 «Ярс» и РС-28 «Сармат», передает телеканал 360. На их взгляд, это лучшие в мире образцы стратегического оружия.
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Армия , Телеканал "360° Подмосковье" , США
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